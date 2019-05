Maaseik - De politie kreeg zaterdag rond 3 uur een ongeruste oproep van een visser. Die had op het ’t Eilandje aan de Komweg in Neeroeteren een knal gehoord en zag iets smeulen. De politie ontdekte dat onbekende vandalen wellicht een bommetje in de vuilnisbak aan bunker hadden gegooid. Er was geen schade. Een patrouille in de omgeving leverde niets meer op.