Ruim een op tien te snel bij flitscontroles

Regio Bij de snelheidscontroles in de politiezone HANO zijn in februari 1.600 voertuigen geflitst. Dat is ruim 10% van de 11.811 voertuigen die de camera passeerden. Op de Breugelweg in Overpelt vloog iema... Lees verder