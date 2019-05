Hoeselt / Bilzen / Riemst - De politie voerde maandag snelheidscontroles uit in de Tongersestraat (118 op 718 gecontroleerden reden te snel) in Hoeselt, de Bolderstraat (22 op 152) in Riemst en de Taunusweg (204 op 522) en Biesenweg (12 op 23) in Bilzen.