Zonhoven - De politie LRH controleerde dinsdag het zwaar vervoer in Zonhoven. Drie trucks waren niet in orde met de ladingzekerheid en twee voertuigen mochten niet voortrijden. Een van de transporten was 1 ton over de maximale lading gegaan. De tweede bestuurder had niet de juiste vergunning om de openbare weg te gebruiken. Tot slot was er een pv voor een niet gekeurde, ingeschreven of verzekerde aanhangwagen. In totaal werd voor bijna 7.000 euro aan boetes geïnd.