Hasselt - Inbrekers sloegen hun slag in de Heidestraat in Hasselt. Daar stelden inwoners dinsdag om 14.15 uur vast dat verschillende kamers doorzocht werden. De buit bestaat uit juwelen en geld. Ook in de Boomkensstraat werd ingebroken. De daders bezochten er een pand. De buit is nog niet bekend. De melding kwam dinsdag om 11.15 uur bij de politie binnen.