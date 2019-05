Genk - In de kantine van een sportclub op de Gouverneur Alex. Galopinstraat in Genk werd dinsdag de diefstal van cash vastgesteld. Onbekenden reden er in de nacht van maandag op dinsdag vandoor met een Volkswagen. De auto stond aan de parking van een horecazaak in de Schietboomstraat geparkeerd. Dieven haalden tuinmeubilair uit een tuinhuis bij een woning in de Resedastraat. Dat stelden de eigenaars dinsdag vast.