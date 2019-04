Hasselt - De politie LRH hield in de nacht van zaterdag op zondag verkeerscontroles in de zone. Ze stelden daarbij in totaal 14 pv’s op. Drie bestuurders waren onder invloed van verdovende middelen en een bestuurder was in het bezit van drugs. Daarnaast onderschepten de agenten ook een voertuig dat niet gekeurd was en waarvan de bestuurder geen geldig rijbewijs had. Bovendien zaten er kinderen in de wagen zonder beveiligde kinderzitjes.