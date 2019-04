Lanaken / Maasmechelen - De politie hield in de zone SLim-controles. Ze zetten 373 voertuigen naast de kant. Zeven automobilisten bleken dronken, een wagen werd getakeld omdat ze niet in orde was en ze betrapten nog tal van andere chauffeurs. Een bestuurder maakte nog rechtsomkeer bij het zien van de controlepost, maar de agenten konden hem meteen onderscheppen. De automobilist was gek genoeg met alles in orde.