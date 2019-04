Dilsen-Stokkem - De politie kreeg zondag om 2.50 uur een melding van een vechtpartij op een fuif in de Zandstraat in Dilsen-Stokkem. Daar waren enkele jongeren slaags geraakt. R.O. (19) werd zondag om 2.30 uur opnieuw betrapt voor het rijden met een voorlopig rijbewijs. De tiener reed over de Vilvertstraat in Lanklaar. Ze had geen L-teken ophangen en had twee passagiers mee. De wagen werd in beslag genomen.