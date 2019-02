Overpelt - De politie HANO stelde dinsdag in dezelfde wijk in Overpelt een dubbele woninginbraak vast. Daar werd overdag, tussen het middaguur en 20 uur ’s avonds, toegeslagen in de Buntgrasstraat en op de Zonnedauwlaan. De daders raakten telkens via een raam of deur aan de achterzijde van het huis binnen. De inbrekers haalden de woningen overhoop, maar het is nog niet duidelijk wat ze buit konden maken.