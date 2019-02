Lanaken - De politie kreeg woensdag een melding van een inbraak in een leegstaand huis in de Groenstraat in Lanaken. Daar verdween de watermeter. Bij een inbraak in een woning in aanbouw in de Berenhofstraat stalen onbekenden de elektriciteitskast. Ook dat werd woensdag gemeld. Tot slot werd dezelfde dag een dubbele diefstal van koper aan twee panden op de Jan Rosierlaan vastgesteld. Bij een van de huizen stalen de daders ook de klink van de voordeur.