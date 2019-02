Beringen - Dieven pleegden een inbraak in jeugdhuis Club 9 in de Pastorijstraat in Koersel. Ze forceerden een raam aan de zijgevel en stalen de kassa. Het feit werd zondag om 20.40 uur bij de politie gemeld. Onbekenden sloegen toe op een werf aan het Beverpad in Beverlo. Uit een container haalden ze onder meer drie slijpschijven, een boormachine, elektrische houtzaag, werfradio en kleiner gereedschap. De vaststellingen dateren van maandag 6.30 uur.