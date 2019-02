Hasselt - De politie stelde vrijdag om 18 uur een inbraak vast op de Kuringersteenweg in Hasselt. De daders braken het slot van de deur en doorzochten het appartement. Op het eerste gezicht is er geen buit. In de Congostraat werd eveneens op vrijdag hetzelfde geprobeerd, maar hier raakten de daders de flat niet binnen.