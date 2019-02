Resultaten verkeerscontroles

Houthalen-Helchteren / Genk / Zutendaal - De politie Carma organiseerde donderdag verkeerscontroels op locaties in Genk, Houthalen-Helchteren en Zutendaal. Daarbij werden meerdere inbreuken vastgesteld: 1 voertuig was niet ingeschreven, 2 voertuigen waren niet gekeurd, 2 voertuigen waren niet verzekerd, 1 persoon was onder invloed van drugs, 8 personen droegen geen veiligheidsgordel, 5 kinderen zaten niet in een kinderzitje, 10 voertuigen voldeden niet aan de technische eisen en 6 personen waren in het bezit van een kleine hoeveelheid drugs.