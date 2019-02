Maaseik - Twee voertuigen kwamen donderdag om 13 uur met elkaar in aanrijding in de Neeroeterenstraat in Opoeteren. De botsing gebeurde toen een van de bestuurders wilde afdraaien. Beide automobilisten, R.K. en H.P., waren lichtgewond en de ambulanciers bracht hen voor verzorging over naar het ziekenhuis.