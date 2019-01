Twee paarden breken uit

Maaseik - Bij de politiezone Maasland kregen ze donderdagochtend twee meldingen van uitgebroken paarden in Maaseik. De eerste keer was rond 5 uur. In de Weteringstraat troffen ze een loslopend paard aan en deze werd in een weide gezet omdat de eigenaar niet bekend was. De tweede melding kwam er om 8.15 uur. Ditmaal bleek er een pony bij iemand in de weide aan de Diestersteenweg te staan. Het dier was niet van hem en na enig speurwerk werd de rechtmatige eigenaar gevonden. Die kreeg zijn pony terug.