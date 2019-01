Politiecontroles in Bilzen

Bilzen - De politie controleerde zowel op dinsdag als woensdag aan de Zutendaalweg in Munsterbilzen en N700 in Bilzen het zwaar vervoer. Daarbij werden tal van inbreuken vastgesteld en pv’s en onmiddellijke inningen uitgeschreven. De zwaarste boete was voor een chauffeur die 1.320 euro diende op te hoesten voor een niet-gekeurde tachograaf. In totaal ging het om 32 vastgestelde inbreuken. Gelijktijdig waren er woensdag ook snelheidscontroles op de N700. Van de 1.101 wagens die de camera passeerden reden er 134 te snel. Drie verloren hun rijbewijs omdat ze 147 tot 148 km/uur reden op een plaats waar 9 km/uur de limiet is. Bij controles door de politie op dinsdag betrapten ze een 30-jarige bestuurder uit Bilzen in de Kapittelstraat. De man bleek onder invloed van drugs. Het was de vierde inbreuk op drugsgebruik sinds begin 2017. Evenveel keren betekende dat de intrekking van het rijbewijs. Op de Maastrichterstraat in Bilzen betrapten de agenten nog een tweede gedrogeerde bestuurder. Hij was onder invloed van drie soorten drugs: marihuana, cocaïne en amfetamines. De 31-jarige man, tevens in het bezit van 2,5 gram wiet, moest ook zijn rijbewijs afgeven.