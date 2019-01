Peer - Een automobiliste (27) uit Peer verloor woensdag om 8.30 uur de controle over het stuur op de Kruisstraat in Peer. De vrouw, die vermoedelijk in slaap was gevallen, ging in een bocht links van de weg en knalde tegen een betonnen verlichtingspaal en kwam vervolgens in een voortuin tot stilstand. Ze raakte lichtgewond en moest naar het ziekenhuis van Overpelt.