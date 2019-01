Roemeense straathondjes al half jaar in asiel Ophoven: vzw Dieren in Nood draait op voor dure inbeslagname

Regio

Enkele Roemeense straathondjes zitten al sinds juni in het dierenasiel in Ophoven. Inspecteurs van het FAVV hadden dertien honden in beslag genomen omdat ze een ongeldig paspoort hadden en uit land kw...

Lees verder