Tal van inbraken in Hasselt

Hasselt - Dieven pleegden een inbraak op de Paul Bellefroidlaan in Hasselt. De melding dateert van dinsdagochtend en de buit is nog onbekend. Werknemers stelden dinsdag om 6.30 uur vast dat onbekenden een raam van een werfkeet op de Luikersteenweg insloegen. Op het eerste gezicht lijkt er geen buit te zijn. Onbekenden verbrijzelden dinsdag om 2.15 uur een raam van een pand aan de Herkenrodesingel. Ze maakten elektronisch materiaal buit. De politie kreeg maandag om 19.15 uur een melding binnen van een woninginbraak in de Kattegatstraat. De buit is niet bekend. Inbrekers sloegen maandag toe in de Boomkensstraat. Ze bezochten een gebouw en doorzochten verschillende lokalen. Het is niet duidelijk of er iets kon gestolen worden. De melding dateert van 19.15 uur. Inbrekers drongen tussen 22 december en afgelopen dinsdag een huis in de Hovenstraat binnen. De woning werd doorzocht, de buit is onbekend.