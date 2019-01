Zware inbreuken bij grote controles

Hasselt - De politiezone LRH controleerde donderdag op verschillende locaties en daarbij stelden ze opnieuw ernstige verkeersinbreuken vast. Zo onderschepten de agenten onder meer een voertuig met zeven inzittenden terwijl er maar 5 zitplaatsen waren en was er een automobilist die 150 km/uur reed in een zone waar 90 de maximumsnelheid is. In totaal werden zes rijbewijzen ingetrokken. Op drie plaatsen werd op alcohol en drugs gecontroleerd. 3 bestuurders bliezen positief, een automobilist was onder invloed van verdovende middelen en twee bestuurders waren onder invloed van verdovende middelen en hadden ook drugs op zak. Ze speelden allen tijdelijk hun rijbewijs kwijt.