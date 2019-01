Hasselt - De politie stelde van oud op nieuw drie inbraken vast in Hasselt. Op de Luikersteenweg werden verschillende vertrekken doorzocht en geld en juwelen buitgemaakt. In de Windmolenstraat is een huis volledig doorzocht, maar de buit nog onbekend en dat geldt ook voor de inbraak in de Peter Benoitstraat waar de kamers doorzocht werden, maar het nog onduidelijk is of de daders ook iets konden stelen.