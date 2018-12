Sint-Truiden - Inbrekers konden zaterdag juwelen uit een huis op De Pitteurslaan in Sint-Truiden stelen. De vaststellingen werden om 21.50 uur gedaan. Een dag later was er een inbraak op de Oude Borgwormseweg, maar hier is er geen buit. Nog op zondag werd er eveneens een woninginbraak in de Kattenstraat gepleegd, maar het is niet duidelijk of er ook iets werd buitgemaakt. tot slot bleef het voorbije weekend nog bij een inbraakpoging op de Zepperenweg.