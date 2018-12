Politie controleert fietsers en wanbetalers

Maasmechelen - De politie controleerde woensdag ochtend 73 fietsers die in het centrum, ter hoogte van de Koning Albertlaan, van Maasmechelen passeerden. 21 van hen ofwel 29 procent bleken niet in orde met hun verlichting. Ze kregen een jongeren-pv en zullen een verkeersvormingsklas moeten volgen. De politie belooft voor de komende dagen nog gelijkaardige acties die kaderen binnen het provinciale thema rond de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker tijdens de donkere wintermaanden. Bij een verkeerscontrole in samenwerking met de Vlaamse belastingdienst op de Tournebride en Bessemerstraat in Lanaken inde de politie woensdag voor 9504,54 euro aan openstaande boetes en verkeersbelastingen. Ze schreven 16 pv’s uit. In totaal passeerden 1.860 voertuigen de anpr-camera. Van de 477 afgenomen ademtesten was er ook een bestuurder die te veel had gedronken en zijn rijbewijs voor zes uren kwijtspeelde. Een tweede persoon blies ‘alarm’ en moest het voor drie uren inleveren.