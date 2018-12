Hoeselt / Bilzen / Riemst - De politie organiseerde in de nacht van zaterdag een actie waarbij een projectploeg van de lokale zone zeven pv’s opstelde voor sturen onder invloed van alcohol of drugs. Bij de betrapte mensen was ook een man uit Hasselt die in het bezit was van dealershoeveelheden GHB, xtc en speed en veel cash geld op zak had. Hij werd gerechtelijk gearresteerd nadat hij met twee kompanen zes uur lang ter ontnuchtering werd opgesloten.