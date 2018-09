Beringen - Dieven stalen 350 euro uit de kassa van het jeugdhuis in de Pastorijstraat in Beringen. Dat gebeurde zondag tussen 7.30 en 18.30 uur. Aan de werf van de autosnelweg nabij de Paalsesteenweg in Beringen kregen ze voorbije weekend ongewenst bezoek. Dieven pleegden een inbraak in een werfcontainer en stalen twee verlengkabels, lasapparatuur en een grote drilboor.