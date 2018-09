Hasselt - Onbekenden pleegden een inbraak in een garage in de Hefveldstraat in Hasselt en stalen verschillende werktuigen. De feiten zijn woensdag om 16 uur gemeld. Ook in de Sint-Lambrechts-Herkstraat werd ingebroken. Dat werd dinsdag om 21 uur bij de politie gemeld. Onbekenden braken een raam van een huis open, maar maakten niets buit.