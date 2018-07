Maaseik - Een 67-jarige dronkaard zorgde maandagmiddag voor de zoveelste keer voor problemen in en aan de Albert Heijn op het Kolonel Aertsplein in Maaseik. De zestiger valt er klanten lastig en liet nu aan de politieploeg verstaan dat ze hem niets in de weg moesten leggen omdat hij “bij de para’s is geweest”. De man verstoorde wederom de openbare orde en mocht in een politiecel ontnuchteren.