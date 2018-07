Heusden-Zolder - Onbekenden pleegden dinsdag overdag een woninginbraak in de Toekomststraat. Op het eerste gezicht is er niets gestolen, al was kat wel nergens meer bespeuren. Ook in de Europastraat werd een inbraak vastgesteld. Ditmaal ging het om een geparkeerde auto die doorzocht werd. De buit is niet bekend en het feit werd woensdag, even na middernacht, gemeld.