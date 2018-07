Dilsen-Stokkem - M.H. (42) uit Dilsen kwam dinsdag om 22.20 uur met zijn bromfiets ten val in de Bakkershoefstraat. Buurtbewoners kwamen ter plaatse om hem te helpen en vroegen een ambulance ter plaatse. De veertiger bleek dronken en eenmaal in de ambulance begon hij amok te maken. De man was onhandelbaar en in plaats van het ziekenhuis brachten ze hem over naar een politiecel waar hij een nachtje mocht ontnuchteren.