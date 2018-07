Maaseik - Automobilist E.B. (59) uit Maaseik wilde zich dinsdag om 1 uur aan een politiecontrole op de Maaseikerlaan in Neeroeteren onttrekken. De vijftiger leek in eerste instantie te stoppen voor de agent, die de weg opliep om hem naar de controlepost naast de weg te begeleiden, maar besloot na het vertragen toch door te rijden. De agenten zetten de achtervolging in en konden hem snel intercepteren. Hij legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs inleveren.