Opglabbeek - Twee auto’s botsten maandag om 17 uur op de Weg naar Opoeteren in Opglabbeek. Bij dat ongeval raakten Debbie C. (28) en een baby uit Opglabbeek lichtgewond. Ook Hilderink B. (63) en Yvonne K. (61) uit Nederland hielden aan de botsing lichte verwondingen over.