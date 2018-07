Beringen - Een fietser (38) uit Leopoldsburg werd maandag om 23.30 uur aangereden toen hij de Nieuwendijk in Stal wilde oversteken. Hij was lichtgewond en moest naar het ziekenhuis. Een auto en motorrijder botsten dinsdag om 14.45 uur in de Buitingstraat in Paal. De motard (60) uit Zonhoven was gewond en moest naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.