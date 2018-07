Riemst - De politie hield maandag om 9 uur een bromfiets ter hoogte van de Aldi in Riemst naar de kant. Het kenteken op het voertuig ontbrak en bij de controle bleek de 40-jarige man recent nog drie verschillende soorten drugs te hebben gebruikt. In zijn speeksel vonden de agenten sporen van speed, cocaïne en cannabis. De man zal zich op een later tijdstip voor de rechtbank moeten verantwoorden. (ppn)