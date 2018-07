Hasselt - Twee fietsers kwamen woensdag om 17.15 uur met elkaar in botsing in de Borggravevijversstraat in Hasselt. De aanrijding gebeurde op het fietspad en Stefano D. (30) uit Bilzen was lichtgewond. Fietser Reine B. (19) uit opglabbeek werd donderdag om 17.15 uur aangereden op de Kempische Steenweg in Hasselt. Ze moest voor verzorging naar het ziekenhuis. (ppn)