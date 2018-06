Heers - Onbekenden drongen een huis in de Daalstraat in Heers binnen en stalen juwelen. De melding kwam donderdag om 13.30 uur bij de politie binnen. ’s Avonds om 23.15 uur werd eveneens op de Helena Wijnantslaan ingebroken. De daders raakten via de achterzijde binnen en ontvreemdden geld. Een derde inbraak, vrijdag om 12.15 uur in de Nieuwe Steenweg vastgesteld, leverde op het eerste gezicht geen buit op. (ppn)