Maasmechelen - Een fietser (59) uit Bilzen raakte woensdag om 9.50 uur lichtgewond bij een aanrijding met een auto in de Kringloopstraat in Maasmechelen. Een bestuurder (46) uit Maasmechelen raakte dinsdag om 20.40 uur gewond bij een ongeval op de Ontsluitingsweg. De veertiger verloor er de controle over het stuur en kwam aan de overzijde in de berm tot stilstand. De hulpdiensten brachten hem over naar het ziekenhuis. Zijn wagen werd getakeld. (ppn)