Sint-Truiden - Zowel in de Casinostraat als de Capucienesenstraat in Sint-Truiden werd woensdag woensdagvoormiddag een diefstal uit een parkeermeter vastgesteld. De politie onderzoekt de zaak. Inbrekers sloegen toe in Brustem-Dorp. De melding kwam woensdag even na 9 uur bij de politie binnen. De buit is niet bekend. (ppn)