Dronken en gedrogeerde automobilisten

Bilzen - Een automobilist speelde maandag om 23 uur zijn rijbewijs aan zijn huis in de Tipstraat in Bilzen kwijt. De 45-jarige man had even voordien een aanrijding in Diepenbeek veroorzaakt en de vlucht genomen. Ze troffen hem aan bij zijn woning en daar namen ze een alcoholtest af. Die was positief. De man blies 2,6 promille. Een tweede automobilist werd dinsdag om 3.30 uur in Munsterbilzen gevat. De man uit Heusden-Zolder was niet dronken, maar de drugstest wees wel op het gebruik van cocaïne. De 34-jarige man moest twee rijbewijzen inleveren omdat hij ook over een voorlopig rijbewijs voor de motorfiets beschikt. (ppn)