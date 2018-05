Maaseik - M.S. (19) uit Nederland liep dinsdag om 19 uur lichte verwondingen op bij een ongeval op de Koning Boudewijnlaan in Maaseik. Hij verloor ter hoogte van de rotonde met de Heppersteenweg de controle over het stuur en kwam rechts van de weg in de berm terecht. Daar botste hij tegen een verkeersbord. (ppn)