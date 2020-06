Steunfonds voor horeca met extraatje voor creatieve ideeën

Bree - De stad voorziet een bedrag van 70.000 euro om de plaatselijke horeca de komende zomer wat extra impulsen te geven. Er komt ook een fonds voor creatieve sfeerbrengers.

“In samenwerking met middenstandsvereniging Bree Beleven hebben we enkele afspraken gemaakt”, aldus burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “Als je in eender welke Breese winkel een aankoop doet, krijg je een kasticketje. Deze kasticketjes kan je droppen in een ‘Wedstrijdbox Hart voor HoReCa Bree’. Vanaf 29 juni wordt er elke week een trekking gehouden: er worden telkens 125 tickets uitgeloot die goed zijn voor een bestedingsbedrag van 50 euro in de Breese horecagelegenheden. Dat doen we negen weken na elkaar. Voor de 13 uitbaters van logies in Bree, voorzien we telkens een steunbedrag van 200 euro.”

Creatief event

Er wordt ook een apart bedrag van 8.500 euro voorzien voor initiatieven die voor extra sfeer en fun in de stad zorgen. “We hebben kunnen vaststellen dat de ondernemers uit de horeca erg creatief zijn”, vervolgt Van der Auwera. “Daarom willen we horeca-uitbaters die met een speciaal of apart event, een originele actie of dergelijke uitpakken, belonen met extra financiële steun uit dit fonds.” Je vindt een Wedstrijdbox Hart voor HoReCa Bree’ in hartje Bree, tegen de gevel van het oud stadhuis op de Markt, of bij de winkelketens JBC en Noba. Voorstellen van creatieve handelaars zijn welkom via patsy.kerkhofs@bree.be. “Om de winkels te ondersteunen, starten we binnenkort met een grote mediacampagne die Bree als winkelstad op de kaart moet zetten”, besluit de Breese burgemeester.