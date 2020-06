Nieuw Ezendröpke in de bus

Bree - Ook in deze coronatijden zijn de leden van de Geschied- en Heemkundige Kring Groot-Bree erin geslaagd om een nieuw nummer van het Ezendröpke samen te stellen én te verspreiden.

“We brengen onder meer het verhaal van wielrenner Willem Verschakelen uit Gerdingen en het verslag van een natuurramp in Beek”, vertelt secretaris Luc De Bruyne. “Normaal geven we het nummer persoonlijk af bij de mensen, maar gezien de omstandigheden hebben we de boekjes nu gewoon in de brievenbus gestopt. Onze excuses hiervoor, maar we wensen iedereen veel leesplezier.” Alle info over de kring via heemkringbree.be.