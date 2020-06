Ballerina’s van Balletschool Marijke Clijsters ruilen barre in voor balustrade

Bree - Op de terreinen van de Breese sportzone wemelt het dezer dagen van de activiteiten. Heel wat clubs en verenigingen die binnen nog geen lessen mogen organiseren, hebben er een stekje gevonden.

Zo ruilen de jonge ballerina’s van de Balletschool Marijke Clijsters de barre in hun danszaal tijdelijk in voor de balustrade van de voormalige voetbalvelden van KSK Bree. “Hier lesgeven is een beetje behelpen, maar het is best wel leuk”, vertelt juf Nicole Reyners. “We kunnen hier onder veilige omstandigheden aan de slag en dat is wat telt nu. Met dank aan de Breese sportdienst, trouwens!”