Bree - Ook in Bree gingen de terrasjes vandaag weer open. Op 't Stift werd hier al flink op geklonken.

"Dit doet enorm deugd", klinkt het op het grote terras van 't Stift. "Het waren lange weken, maar het leed is nu geleden. We hebben wel een voordeel; we moeten nu terug proeven of we al die lekkere biertjes nog wel lusten..."