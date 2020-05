Maximum 350 bezoekers tegelijkertijd op eerste vrijdagmarkt na lockdown

Bree - Morgen, vrijdag, wordt in Bree terug aangeknoopt met een eeuwenoude traditie: de wekelijkse markt kan weer doorgaan. Voorlopig wel nog maar met de helft van de normaal aanwezige kraampjes. Die staan tijdelijk opgesteld langs de Grauwe Torenwal en de Stationswal.

“Met een 100-tal kraampjes is Bree de grootste wekelijkse markt uit de regio”, aldus burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “Daar komt dan ook steevast heel wat volk op af; we moeten de veiligheid dus goed in de gaten houden en hebben een aantal maatregelen genomen. In een beurtrol, waarbij we rekening houden met een divers aanbod, zullen wekelijks 50 kraampjes opgesteld worden. Het gezellig slenteren over de markt is er voorlopig jammer genoeg nog niet bij. We vragen iedereen om -net zoals een bezoek aan de supermarkt- zo efficiënt mogelijk inkopen te komen doen. De eetkraampjes zijn wel open, maar op de markt zelf mag niet gegeten of gedronken worden. Omdat de horeca nog dicht is, zal een toiletbezoek in het kader van de markt ook niet mogelijk zijn. Er worden trouwens maximum 350 bezoekers tegelijkertijd toegelaten.”

Werken eenrichtingsverkeer

De markt staat enkel opgesteld langs de Stationswal en de Grauwe Torenwal. Je komt binnen via de Hoogstraat of het kruispunt van de Stationswal met de Opitterpoort. Dan volg je de ring tot aan het Stadsplein, waar de markt eindigt. Vanaf donderdagmiddag mag er niet meer geparkeerd worden op de ventwegen langs de Stationswal en Grauwe Torenwal. Er worden twee extra fietsenstallingen voorzien bij de in- en uitgang van de markt. “Het autoverkeer op de kleine ring wordt niet gehinderd door de markt”, besluit Van der Auwera. “De herinrichting is trouwens mooi op schema: de aannemer is volop bezig met de werken op de Kruittorenwal en de Ter Rivierenwal. Over enkele weken kan de doorstroming van het autoverkeer optimaal verlopen. Daarna beginnen we met de herinrichting van het centrum.”