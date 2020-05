Laatste fase aanleg fietspaden Meeuwerkiezel

Bree - Langs de Meeuwerkiezel (N76), op het traject vanaf de Gerkenberg tot aan de grens met Oudsbergen, is men begonnen met de voorbereidende werken voor de aanleg van fietspaden. Het gaat om de derde en laatste fase van het hele project.

Deze week startten de stad Bree, rioolbeheerder Fluvius en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de voorbereidende werken voor de vernieuwing van de N76 met de aanleg van fietspaden. “De eerste en tweede fase van de vernieuwing liggen een tijdje achter ons”, aldus burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “De opstart van deze laatste fase was al eerder gepland, maar werd uitgesteld omwille van de gezondheidscrisis. Ondertussen hebben de aannemers de nodige maatregelen kunnen treffen zodat de werken in alle veiligheid kunnen starten.” De hinder voor het verkeer wordt beperkt: het verkeer blijft in de twee richtingen mogelijk tussen Bree en Oudsbergen. Ter hoogte van de werf, die steeds opschuift, moeten de automobilisten over een beperkte afstand beurtelings rijden. Dit wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten, die samen met de werkzone opschuiven. “Na deze voorbereidende werken gaat de aannemer meteen aan de slag met de aanleg van de fietspaden”, aldus de Breese burgemeester. “Hopelijk worden die de komende maanden niet meer onderbroken, zodat we in de loop van dit jaar nog helemaal veilig met de fiets van Bree tot Oudsbergen geraken.” Alle info over de werken en timing op bree.be/fietspaden-meeuwerkiezel. Je kan daar ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van updates.