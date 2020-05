Bree - In en rond het centrum van Bree weerklinkt nog elke dag om 20 uur applaus voor de helden van de zorg.

Onder meer ter hoogte van De Bleek langs de Grauwe Torenwal is dat het geval. “We zijn er vanaf dag 1 mee begonnen en we houden nog steeds vol”, vertellen Marleen en Rik na een dagelijks minuutje applaus. “Hiermee willen we onze grote dank uitspreken. Maar op deze manier kunnen we ook elke dag, vanop veilig afstand, een kort praatje maken met de buren: ook belangrijk dezer dagen!’