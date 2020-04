Er wordt weer gewerkt aan Maaseikerbaan en Breeërweg

Bree - De heraanleg van de Maaseikerbaan en de Breeërweg tussen de Breese deelgemeente Opitter en Neeroeteren in Maaseik is momenteel weer volop bezig.

“Het traject van de Maaseikerbaan tussen het Itterplein en de Ziepstraat krijgt dezer dagen een nieuwe toplaag asfalt”, vertelt burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) van Bree. “Dat gebeurt aan weerskanten, zowel op de Maaseikerbaan als op de kruispunten van de zijwegen die hierop aansluiten. Ook langs het kanaal, De Zuid-Willemsvaart, gaat de aannemer weer aan de slag. Aan de kanaalzijde vinden er grond- en funderingswerken plaats voor het toekomstige fietspad. Aansluitend zal men daar de rijweg frezen en een nieuwe weg aanleggen, te beginnen met de rijstroken richting Bree. Eind deze maand werkt de aannemer ook verder op de Maaseikerbaan tussen de Ziepstraat en de bocht van het kanaal. Aan de kant richting Maaseik worden er klinkers geplaatst, aan de zijde richting Bree moeten de eerste rioleringswerken nog starten.”

Veilige omstandigheden

“Tijdens deze heropstart zullen de opgelegde veiligheidsmaatregelen op het gebied van afstand bewaren en hygiëne maximaal nageleefd worden”, aldus nog de burgemeester. “Sommige werken zullen daardoor nog niet volledig kunnen herstarten, als blijkt dat de veiligheid van de wegenwerkers niet gegarandeerd is. Afhankelijk van de nieuwe maatregelen die nu snel zullen volgen, zullen we -in overleg met de aannemer- de planning bijsturen. Wat het praktische luik betreft: de bewoners worden steeds op voorhand geïnformeerd over de stand van zaken. De verkeerssituatie blijft ongewijzigd: er is nog steeds enkel eenrichtingsverkeer mogelijk van Maaseik naar Bree. Verkeer rijdt telkens aan de zijde waar niet gewerkt wordt.” Info: 011/43.38.55.