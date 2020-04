Stoepkrijttekeningen fleuren straten op

Bree - De Breese jeugddienst post elke dinsdag en donderdag een leuke speeltip voor de kinderen op Facebook.

“Daarbij kwamen we op het idee om een kleine wedstrijd te organiseren”, klinkt het. “De kinderen kregen de opdracht hun straat op te fleuren met leuke stoepkrijtcreaties. We kregen heel veel leuke en toffe inzendingen. We zijn dan ook -onder veilige omstandigheden- een kleine verrassing aan een aantal deelnemers die een foto instuurden, gaan brengen. Dat leverde vele blije gezichtjes op en dat maakt ons als jeugddienst natuurlijk ook erg tevreden.”