“We draaien op 30% van capaciteit”

Bree - In de voorpost voor de testopnames ten gevolge van corona op ’t Stift in Bree heeft men de situatie goed onder controle.

Het vroegere Medisch Centrum Huisartsen op ‘t Stift 2 werd vorige maand in sneltempo omgebouwd tot een voorpost voor de testopnames luchtwegproblemen ten gevolge van corona. Dat gebeurde in samenwerking met de huisartsenkringen Bree, Kinrooi, Maaseik en Meeuwen-Gruitrode, de betrokken stadsbesturen en Practimed. Er meldden zich ook een 40-tal vrijwilligers om het administratieve onthaal van de voorpost te verzekeren. “Meteen vanaf de start hadden we de situatie perfect onder controle”, aldus dr. Jeunen van Bree. “Momenteel testen we nog ongeveer 20 personen per dag: dat is ongeveer een derde van onze totale capaciteit. Maar we blijven waakzaam: de openingsuren werden een beetje teruggeschroefd, maar bij een opflakkering van het virus kunnen we heel snel bijsturen.” In de Breese bejaardentehuizen is men ondertussen ook begonnen met het testen van bewoners, maar niet alle bewoners werden reeds getest.